Охтирські поліцейські викрили чоловіка у скоєнні крадіжки Скориставшись довірою знайомої, зловмисник обікрав її будинок. Проте залишитись непоміченим йому не вдалося, крадія викрили працівники поліції.

Із заявою про злочин до поліції повідомила 39-річна жителька міста Охтирка. Вона розповіла, що за час її відсутності з будинку зник ноутбук та планшет.

Та додала, що ключі від помешкання мав її 32-річний знайомий, який наглядав за будинком.

Працівники поліції розшукали вказаного чоловіка та встановили його причетність до скоєння крадіжки.

Частину викраденого поліцейські вилучили та вже повернули власниці.

За даним фактом у поліції відкрите кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (Крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років. Слідство триває.

Полыцыя Сумщини