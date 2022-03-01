Сумчанка виграла бронзу на чемпіонаті Німеччини Вихованці сумської ДЮСШ Інваспорт взяли участь у відкритому чемпіонаті Німеччини з плавання.

В останній день змагань Настя та Ваня Бурда у своему класі SB8 на дистанції 200 м комплексом посіли 7 місця… А Настя на 50 м брасом взяла бронзу!

Підготували спортсменів тренери Василь і Марина Босько.