На Конотопщині учора захопили рашистський «Урал» з награбованим

«Звісно, перепрошую, але якими треба бути недорозвиненими бовдурами (на додачу до всього решти, звісно), щоб крутитися біля перекинутого «Уралу», набитого награбованим майном українських громадян, добре знаючи, що наші близько і ось-ось ввічливо попросять записатися на аудієнцію з Жириновським? Ну от як це, як? Звісна річ, підійшли бійці ЗСУ, 5 із 8 відкобзонили, а 3 взяли в полон. Сталося все це в Дептівці Сумської області. Навіть перед лицем смерті чи полону (якщо пощастить) не грабувати у них не виходить. Однак послідовні…», - написала чиновниця.