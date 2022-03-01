На Конотопщині учора захопили рашистський «Урал» з награбованим Про випадок ,який стався 6 квітня у с.Дептівка конотопського району повідомила у Фейсбуці генпрокурорка України Ірина Венедіктова.

«Звісно, перепрошую, але якими треба бути недорозвиненими бовдурами (на додачу до всього решти, звісно), щоб крутитися біля перекинутого «Уралу», набитого награбованим майном українських громадян, добре знаючи, що наші близько і ось-ось ввічливо попросять записатися на аудієнцію з Жириновським? Ну от як це, як? Звісна річ, підійшли бійці ЗСУ, 5 із 8 відкобзонили, а 3 взяли в полон. Сталося все це в Дептівці Сумської області. Навіть перед лицем смерті чи полону (якщо пощастить) не грабувати у них не виходить. Однак послідовні…», - написала чиновниця.