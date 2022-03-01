У Тростянці рашисти спалили автомобіль разом із власником Окупанти спалили автомобіль разом із власником у Тростянці - розпочато слідство.

За процесуального керівництва Охтирської окружної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, військовослужбовці збройних сил російської федерації, застосовуючи засоби, які заборонені міжнародним правом, у м.Тростянець біля «Круглого двору» на початку березня 2022 року обстріляли авто, в якому перебував водій. Унаслідок обстрілу транспортний засіб загорівся, 52-річний сумчанин загинув.

Досудове розслідування у провадженні проводиться слідчими відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області.