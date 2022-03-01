Працівники поліції Охтирщини викрили чоловіка у незаконному зберіганні наркотичних засобів Незважаючи на правовий режим воєнного стану, що зараз діє на території держави, співробітники Охтирського районного відділу поліції продовжують виконувати покладені на них посадові обов'язки.

Так, під час патрулювання міста поліцейські отримали інформацію про те, що 39-річний чоловік може зберігати вдома наркотичні засоби.

У ході перевірки інформація підтвердилася. У будинку чоловіка правоохоронці виявили близько 400 грамів наркотичного засобу, зовні схожого на марихуану.

Все виявлене співробітники поліції вилучили та найближчим часом направлять на експертизу.

За даним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за ст. 309 «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту» Кримінального кодексу України.