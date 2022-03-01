Працівники поліції Охтирщини викрили чоловіка у незаконному зберіганні наркотичних засобів

Так, під час патрулювання міста поліцейські отримали інформацію про те, що 39-річний чоловік може зберігати вдома наркотичні засоби.
У ході перевірки інформація підтвердилася. У будинку чоловіка правоохоронці виявили близько 400 грамів наркотичного засобу, зовні схожого на марихуану.
Все виявлене співробітники поліції вилучили та найближчим часом направлять на експертизу.
За даним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за ст. 309 «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту» Кримінального кодексу України.