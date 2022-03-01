Поліція Краснопілля продовжує виявляти правопорушників, які займаються незаконним виготовленням та продажем спиртного Під час патрулювання території обслуговування, а саме с. Тур’я, що на Краснопільщині, до поліцейських звернувся місцевий мешканець та повідомив про незаконне виготовлення та продаж самогону одним з його сусідів.

Правоохоронці направились за вказаною адресою, щоб перевірити дану інформацію. Так, в зазначеному будинку працівники поліції дійсно виявили алкогольні напої домашнього виробництва та пристрій для його приготування. Все знайдене було утилізовано механічним шляхом. Відносно правопорушника поліцейські склали адміністративні матеріали.

Поліція Краснопільщини закликає населення до спільної боротьби з цією проблемою. Якщо ви володієте інформацією про осіб, які займаються незаконним продажем алкогольних напоїв або виготовленням спиртного в домашніх умовах, повідомте про це на спецлінію «102» чи до найближчого відділу поліції.