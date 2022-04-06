У Сумах вогнеборці врятували від знищення житловий будинок 5 квітня о 12:13 до Служби порятунку «101» надійшла інформація про загоряння в приватному житловому будинку по пров. М. Василенка обласного центру.

На гасіння прибули відділення чергових караулів 3-ї та 1-ї державних пожежно-рятувальних частин.

Як було встановлено, загоряння сталося в коридорі будинку, вогонь охопив електросамокат, який знаходився на підзарядці, газовий котел, підлогу, меблі та речі домашнього вжитку. Через сильне задимлення вогнеборці працювали у захисних апаратах. О 12:33 вдалося локалізувати пожежу, запобігши її подальшому поширенню на все помешкання та поруч розташовану господарчу споруду. О 12:48 загоряння остаточно ліквідували.

За попередніми даними, жителі будинку, які знаходилися у кімнаті почули хлопок, після чого у коридорі побачили горіння та сильне задимлення. Люди висловили щиру вдячність вогнеборцям за оперативність та професійність дій, які у цей складний час не дозволили пожежі залишити жителів будинку без даху над головою та врятували від знищення оселю.

За попередніми висновками, припустима причина пожежі – коротке замикання.

Головне управління ДСНС України у Сумській області