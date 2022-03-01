Відзавтра у Сумах 5-й тролейбус відновлює рух по довоєнному маршруту

Маршрут обслуговуватимуть 4 тролейбуси.
Інтервал руху - в межах 20-30 хвилин.
Служба руху КП СМР "Електроавтотранс" працює над тим, аби у найближчий час відновити роботу комунального транспорту у відповідності до схем у напрямках зупинок "Аеропорт" та "вул. Ковпака".
Нагадаємо, наразі у Сумах пасажири можуть планувати поїздки за такими маршрутами:
- тролейбуси #1, #4, #5, #5 А (12 мкрн- Залізничний вокзал - Центральний ринок - 12 мкрн), #7, #8, #15, #15 А;
- автобуси #57 А, #59 А, #64 А, #67.
КП СМР "Електроавтотранс"