На Роменщині піротехніки вилучають елементи російських касетних бомб Через велику кількість вибухонебезпечних предметів на території країни та регіону зокрема, проводимо інформування населення про зовнішній вигляд вибухонебезпечних предметів, сила – силенна яких з`явилася на території Сумської області.

Це касетні елементи ПТАБ-1 з авіабомби РБК-500, знайдені у ході обстеження поля поблизу одного із сіл Роменського району. Такі елементи несуть велику загрозу, тому що в любу хвилину може спрацювати самоліквідатор.

Чіпати і транспортувати їх категорично заборонено, кожен неправильний рух з ними – загроза життю. Після вилучення шляхом підриву було знищено 27 од. касетних елементів.

Нагадуємо про категоричну заборону відвідування місць, які ще не обстежені спеціалістами (ліси, поля, посадки тощо).

Бережіть себе.

Міжрегіональний центр швидкого реагування ДСНС України