У Ромнах рятувальникі ліквідували загоряння сухостою 5 квітня о 18:57 до Служби порятунку «101» надійшов виклик про загоряння сухої рослинності на відкритій території по вул. Партизанський спуск, у м. Ромни.

За викликом виїхало відділення 19-ї державної пожежно-рятувальної частини.

На момент прибуття підрозділів ДСНС, вогонь охопив площу до 0,5 га. О 19:15 загоряння вдалося локалізувати та не допустити поширення вогню, о 19:25 витративши на гасіння 2 т води, вдалося ліквідувати. За попередніми даними припустима причина пожежі – необережне поводження з вогнем невстановленої особи.

Шановні громадяни, рятувальники вкотре звертаються до вас та наголошують, що в жодному разі не можна випалювати сухостій! Повірте, співробітникам ДСНС вистачає роботи, а тим паче у цей важкий для нас всіх час!

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області