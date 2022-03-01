На Буринщині на городі знайшли рашистську авіабомбу, яка не вибухнула Поліцейські провели комплексне відпрацювання території Буринської об’єднаної територіальної громади.

Вчора, правоохоронці провели цілеспрямоване відпрацювання усієї Буринської об’єднаної територіальної громади. Метою таких заходів є протидія діяльності диверсійних груп, виявлення колаборантів та осіб, що надають інформацію ворогу, протидія злочинності, виявлення заборонених речей та предметів, в тому числі нелегальної зброї.

Так, у ході проведення зазначених комплексних заходів поліцейські отримали інформацію від місцевих мешканців про те, що один із місцевих жителів незаконно зберігає вогнепальну зброю. Під час перевірки дійсності даного повідомлення, чоловік добровільно видав пістолет та набої до нього.

Крім того, правоохоронці приділили значну увагу виявленню та знешкодженню вибухонебезпечних предметів. Під час патрулювання села Слобода, на одній із присадибних ділянок на відстані близько 300 м від житлових будинків, працівники поліції виявили деформовану авіабомбу ФАБ-500ШР, яка не вибухнула. Поліцейські вибухотехнічної служби ГУНП спільно з працівниками ДСНС знешкодили снаряд, наразі він не несе загрози населенню.

Поліція продовжує посилену роботу щодо виявлення, документування та фіксації злочинних діянь ворожими військами відносно мирних жителів.

Відділ комунікації поліції Сумської області