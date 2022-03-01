За парєбріком: росіяни риють окопи в бєлгородській області біля кордону з Україною В Бєлгородській області поруч із містом Шебекіне росіяни активно риють окопи. Влада переконує, що такі заходи потрібні для перестрахування.

Про це у відеозверненні заявив голова Шебекінського округу Володимир Жданов

Він сказав, що є військовою людиною, тому він схильний нібито перестраховуватись. Представник влади охрестив окопи "земляними роботами".

"Читаю ваші коментарі і розумію, що сьогодні викликає занепокоєння проведення земляних робіт на території нашого муніципалітету. Повірте, це на наше з вами прохання. Я як людина військова завжди перестраховуюсь. І сьогодні, я вас запевняю, що безпеці нашої території, як і раніше, нічого не загрожує", – сказав Жданов.

Нагадаємо, в ніч проти 1 квітня в бєлгороді спалахнула пожежа на нафтобазі. Міністерство оборони рф у завданні ракетних ударів звинуватило ЗСУ.

Окрім того, напередодні в тому ж Бєлгороді внаслідок нехтування правилами безпеки та порушення вимог транспортування боєприпасів відбулася їхня самовільна детонація.