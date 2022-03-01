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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 13:5397

Національна поліція України відкрила «гарячу лінію» для родичів загиблих внаслідок військових дій рф

Ця лінія працює цілодобово. Оператори готові надати необхідну консультацію та роз’яснення щодо процедури поховання.

Голова Нацполіції Ігор Клименко:
Національна поліція України відкрила «гарячу лінію» для родичів загиблих внаслідок військових дій рф
Запам’ятайте номер 
 
0 894 201 867
 
Ця  лінія працює цілодобово. Оператори готові надати необхідну консультацію та роз’яснення щодо процедури поховання. 
Наразі у звільнених від російських військ населених пунктах поліцейські цілодобово працюють над пошуком та ідентифікацією загиблих мирних людей.
Тіла жертв військової агресії Росії направляють на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті. Після проведення необхідних досліджень тіла загиблих передають родичам для поховання.
Велике прохання до громадян використовувати анонсовану телефонну лінію за призначенням. З усіх інших питань звертайтесь за номерами поліції вашого регіону. Перелік телефонів знайдете тут https://cutt.ly/KFr3q8G
Право Загиблі
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