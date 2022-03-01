У центрі соціальних служб найбільш вразливим сумчанам можна підібрати одежу

Мається на увазі:
- багатодітні сім'ї,
- одинокі матері,
- переселенці,
- малозабезпечені сім'ї,
- сім'ї, де є діти з інвалідністю.
З собою необхідно мати документи, що підтверджують відповідний статус.
У Сумському міському центрі соціальних служб можна підібрати одяг і взуття для дітей різного віку та дорослих
Зробити це можна з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 14:00 за адресою: вул. Харківська, 42.
Наявність речей та необхідні розміри можна попередньо уточнити за телефонами: 70-06-07, 70-06-06.
Одяг був у вжитку, але в належному стані.