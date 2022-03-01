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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:36116

У центрі соціальних служб найбільш вразливим сумчанам можна підібрати одежу

У зв'язку з великою кількістю людей, які звернулися до центру соціальних служб, одяг та взуття надаватимуться людям, котрі опинилися в скруті і найбільше цього потребують.

Мається на увазі:

- багатодітні сім'ї, 

- одинокі матері, 
- переселенці, 
- малозабезпечені сім'ї,
- сім'ї, де є діти з інвалідністю.
 
З собою необхідно мати документи, що підтверджують відповідний статус.
 
У Сумському міському центрі соціальних служб можна підібрати одяг і взуття для дітей різного віку та дорослих
 
Зробити це можна з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 14:00 за адресою: вул. Харківська, 42.  
 
Наявність речей та необхідні розміри можна попередньо уточнити за телефонами: 70-06-07, 70-06-06. 
 
Одяг був у вжитку, але в належному стані.
Общество
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