У центрі соціальних служб найбільш вразливим сумчанам можна підібрати одежу

Мається на увазі:

- багатодітні сім'ї,

- одинокі матері,

- переселенці,

- малозабезпечені сім'ї,

- сім'ї, де є діти з інвалідністю.

З собою необхідно мати документи, що підтверджують відповідний статус.

У Сумському міському центрі соціальних служб можна підібрати одяг і взуття для дітей різного віку та дорослих

Зробити це можна з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 14:00 за адресою: вул. Харківська, 42.

Наявність речей та необхідні розміри можна попередньо уточнити за телефонами: 70-06-07, 70-06-06.

Одяг був у вжитку, але в належному стані.