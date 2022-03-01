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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 13:23238

Підхід до нарахування за комунальні послуги змінюється на час воєнних дій

Війна та велика кількість біженців, які залишили свої будинки та не можуть передавати показники споживання води, змусила змінити правила розрахунку платежів за воду.

Яким чином тепер буде нараховуватися плата за воду, розповідає ТСН.ua.

Як відтепер українці платитимуть за споживання води

У багатьох українців, які були змушені залишити свої домівки, виникають питання - що тепер буде з показниками лічильниками, як буде нараховуватися плата за послуги централізованого водопостачання, постачання гарячої води та централізованого водовідведення. У Міністерстві розвитку громад та територій України повідомили, через неможливість для багатьох українців передавати показники лічильників, правила розрахунку платежів за воду змінено. 

Обсяги споживання зазначених послуг під час війни знизилися. Так, наприклад, в Києві середньодобова подача води зменшилась майже вдвічі. Щоб уникнути надмірних нарахувань, вирішили ввести коригуючий коефіцієнт, який враховує зменшення обсягів постачання послуг у воєнний час у порівнянні з мирним часом. 

Від березня 2022 року споживачі отримуватимуть рахунки за середніми показниками споживання послуг. "Нарахування (розподіл) послуг централізованого водопостачання, постачання гарячої води та централізованого водовідведення будуть здійснюватися з урахуванням коригуючого коефіцієнту для тих споживачів, які не передавали показники лічильників води або у яких такі лічильники відсутні", - зазначається в документі Міністерства розвитку громад та територій України.

Що буде з тарифами на електроенергію

Цією весною урядом заплановано збільшення тарифів на елетроенергію, але через війну обсяги оплати впали майже на третину. Тому уряд вирішив заморозити ціни на елетроенергію до кінця війни.

У квітні тарифи на електроенергію залишаться на рівні 1,68 грн за кВт-год. Діятиме стара тарифна модель, згідно з якою споживання електроенергії до 250 кВт-год/місяць потрібно оплачувати виходячи із розрахунку 1,44 грн за кВт-год,  для тих, хто споживає більше діє тариф 1,68 грн за кВт год.  

Экономика Тарифи на водопостачання.
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