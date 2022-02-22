У Сумах в ДТП постраждала дитина Поліцейські з`ясовують обставини ДТП, в якій травмовано дитину

Вчора, близько 18 години на території двору приватного будинку обласного центру, 39-ти річний чоловік, керуючи автомобілем Vollkswagen Transporter допустив наїзд на 3-річного хлопчика. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди малолітній отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до лікарні. Попередньо поліцейські встановили, що чоловік керував транспортним засобом з ознаками алкогольного сп’яніння. Наразі, слідчі Сумського районного управління поліції вирішують питання щодо відкриття кримінального провадження за даним фактом.