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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 13:02182

У Сумах в ДТП постраждала дитина

Поліцейські з`ясовують обставини ДТП, в якій травмовано дитину

Вчора, близько 18 години на території двору приватного будинку обласного центру, 39-ти річний чоловік, керуючи автомобілем Vollkswagen Transporter допустив наїзд на 3-річного хлопчика.
Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди малолітній  отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до лікарні.
Попередньо поліцейські встановили, що чоловік керував транспортним засобом з ознаками алкогольного сп’яніння. 
Наразі, слідчі Сумського районного управління поліції вирішують питання щодо відкриття кримінального провадження за даним фактом.
Право Дитина Дтп
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