У Сумах в ДТП постраждала дитина

Поліція встановлює обставини ДТП у Сумах....
Дорожньо-транспортна пригода сталася 15 березня близько 17 години поблизу села Терни. Як попередньо встановили співробітники поліції, водій автомобіля Рено Логан...
15 березня о 17:50 відділення 39-го державного пожежно-рятувального посту та 19-ї державної пожежно-рятувальної частини залучалися на місце ДТП поблизу смт...
Аварія на перетині Троїцької та Леваневського сталася сьогодні вранці....
Происшествие произошло на улице Интернационалистов. Заявитель обнаружил на своем автомобиле повреждения, характерные для ДТП, но другого участника на месте не...