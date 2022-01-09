Лента

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 12:30210

На Сумщині рятувальники допомагають доставити громадянам речі першої необхідності (ВІДЕО)

5 квітня рятувальники Сумщини завантажували спеціальні транспортні засоби продуктовими наборами.

Після чого проводились заходи по доставленню відповідної допомоги у віддалені населені пункти Сумської області, в яких через постійне пересування ворожої техніки зруйновано під’їзні шляхи та неможливо налагодити систематичний підвіз найнеобхідніших речей.

Співробітники ДСНС і надалі докладатимуть всіх зусиль, щоб жителі Сумщини не дивлячись на  наслідки ворожого вторгнення, змогли вчасно отримувати найрізноманітнішу допомогу.  

Общество ДСНС
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

Оперативна інформація від рятівників Сумщини
30.03.2022 14:07

Оперативна інформація від рятівників Сумщини

Оперативна інформація щодо реагування підрозділів ДСНС на небезпечні події станом на ранок 30 березня....

Небезпечні події станом на 9:00 22 березня в Сумській області
22.03.2022 10:50

Небезпечні події станом на 9:00 22 березня в Сумській області

Оперативна інформація щодо реагування підрозділів ДСНС на небезпечні події (станом на 9:00 22 березня)...

19.03.2022 11:25

У Великій Писарівці окупанти обстріляли помешкання мирних жителів

Учора вдень орки обстрілювали помешкання мирних жителів Великій Писарівці Охтирськогр району....

У Вільшанській ОТГ рятувальники ліквідували загоряння житлового будинку (ВІДЕО)
16.03.2022 14:15

У Вільшанській ОТГ рятувальники ліквідували загоряння житлового будинку (ВІДЕО)

15 березня о 13:33 до Служби порятунку «101» надійшла інформації про пожежу в житловому будинку в с. Вільшана, Вільшанської ОТГ....

На Сумщине спасатели помогли отбуксировать «скорую», которая ехала на вызов
09.01.2022 14:10

На Сумщине спасатели помогли отбуксировать «скорую», которая ехала на вызов

7 января в 21:22 отделение 6-й государственной пожарно-спасательной части из г. Белополье привлекалось для оказания помощи....

Новости

На Сумщині відкрили офіційні інтернет-канали повідомлень про тривогу
02.03.2022 16:55
Створено Перший Сумський гуманітарний штаб
01.03.2022 16:17
Як допомогти теробороні Сумщини фінансово?
01.03.2022 09:18
Національна поліція України відкрила «гарячу лінію» для родичів загиблих внаслідок військових дій рф
Сегодня 13:53
Підхід до нарахування за комунальні послуги змінюється на час воєнних дій
Сегодня 13:23
У Сумах в ДТП постраждала дитина
Сегодня 13:02
На Сумщині рятувальники допомагають доставити громадянам речі першої необхідності (ВІДЕО)
Сегодня 12:30
183 525 споживачів у Сумській області сплатили за блакитне паливо
Сегодня 11:41
Збитки від війни обіцяють відшкодувати. У Сумах працює комісія
Сегодня 11:10
Забезпечення ліками стаціонарів лікарень Сум під час війни
Сегодня 10:41
Забезпечення інсуліном населення Сум: інформація станом на 5 квітня
Сегодня 10:35
У Сумах проведуть в останню путь ще одного захисника України
Сегодня 09:53
view counter

Статьи

Програми підтримки бізнесу на період війни
03.04.2022 13:32
Важлива інформація для вступників і керівників закладів освіти
01.04.2022 12:53
Без паніки: як вижити локальному бізнесу в умовах війни?
31.03.2022 14:52
Між похоронами, бомбами й весіллями. Як виживає місто-герой Охтирка
31.03.2022 14:28
Как сумчане пробивались из обстреливаемого города до "зеленых" коридоров
31.03.2022 13:57
ЮНІСЕФ разом із Мінсоцполітики розпочали програму допомоги
31.03.2022 11:25
Мер Тростянця Юрій Бова: «Кожного дня ми знаходимо тіла убитих або закатованих»
31.03.2022 09:12
Марина Стрілецька: «Працюю у Швейцарії, але будь-якої миті готова повернутися до України»
30.03.2022 13:42
Як діяти роботодавцю під час воєнного стану
30.03.2022 12:28
Служба зайнятості Сумщини пропонує навчання та підвищення кваліфікації
29.03.2022 22:14
Компанії, які продовжують працювати у воєнний час. Повний список і нові графіки роботи на top20.ua
29.03.2022 19:02
Компенсація витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб
27.03.2022 11:29
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.