На Сумщині рятувальники допомагають доставити громадянам речі першої необхідності (ВІДЕО) 5 квітня рятувальники Сумщини завантажували спеціальні транспортні засоби продуктовими наборами.

Після чого проводились заходи по доставленню відповідної допомоги у віддалені населені пункти Сумської області, в яких через постійне пересування ворожої техніки зруйновано під’їзні шляхи та неможливо налагодити систематичний підвіз найнеобхідніших речей.

Співробітники ДСНС і надалі докладатимуть всіх зусиль, щоб жителі Сумщини не дивлячись на наслідки ворожого вторгнення, змогли вчасно отримувати найрізноманітнішу допомогу.