На Сумщині рятувальники допомагають доставити громадянам речі першої необхідності (ВІДЕО)

Після чого проводились заходи по доставленню відповідної допомоги у віддалені населені пункти Сумської області, в яких через постійне пересування ворожої техніки зруйновано під’їзні шляхи та неможливо налагодити систематичний підвіз найнеобхідніших речей.
Співробітники ДСНС і надалі докладатимуть всіх зусиль, щоб жителі Сумщини не дивлячись на наслідки ворожого вторгнення, змогли вчасно отримувати найрізноманітнішу допомогу.
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