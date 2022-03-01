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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 11:41129

183 525 споживачів у Сумській області сплатили за блакитне паливо

ТОВ “Сумигаз Збут”, що працює під брендом “ТВІЙ ГАЗЗБУТ”, дякує побутовим клієнтам, які розрахувалися у березні за спожитий природний газ.

Оплата комунальних послуг – це не тільки виконання договірних зобов’язань, а також “дякую” працівникам підприємств - постачальників комунальних послуг та їх родинам. Це – ще один ваш внесок в оборону свого села чи міста і реальна допомога державі під час війни.

Попри бойові дії та вимушену необхідність покинути власні домівки, наші споживачі сплачують навіть перебуваючи в інших областях та із-за кордону, за що їм велика подяка. 

Однак загальний борг побутових споживачів перед ТОВ “Сумигаз Збут” наразі перевищує 627 млн грн.

У порівнянні з березнем минулого року, рівень оплати за спожитий газ у Сумській області області впав на 35%. 

Під час дії воєнного стану ТОВ “Сумигаз Збут” не припиняє постачання природного газу боржникам і не стягує штрафи за невчасні розрахунки. Компанія розуміє, що велика кількість українців опинилася у дуже складних життєвих обставинах, і поки не може сплатити за спожитий природний газ. Але споживачі, які в змозі це зробити, мають розрахуватися і підтримати комунальну сферу.

Безпечно та без комісії сплатити за спожитий газ клієнти ТОВ " Сумській збут" можуть через онлайн-сервіси: 

·        кнопка "Сплатити за газ" на сайті https://smgaszbut.com.ua/;

·        viber-бот ТВІЙ ГАЗЗБУТ https://bit.ly/3sRaq9U;

·        особистий кабінет "Сумигаз збут" https://my.smgaszbut.com.ua/;

·        клієнтські сервіси 104.ua.

Нагадуємо, що заборгованість за житлово-комунальні послуги може стати причиною скасування субсидії на наступний опалювальний сезон, якщо є прострочена заборгованість за комунальні послуги за більше, ніж три місяці на суму понад 680 гривень. Наявність заборгованості буде аналізуватися органами соціального захисту населення в травні поточного року.

Экономика
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