Забезпечення ліками стаціонарів лікарень Сум під час війни Забезпечення ліками стаціонарів лікувальних закладів Сум: інформація станом на 5 квітня.

У перші дні повномасштабної війни росії проти українського народу на території всієї країни населення почало масово скуповувати ліки, продукти харчування та речі першої необхідності. Саме тому виникла продовольча криза, а згодом з’явилася необхідність перебудовувати маршрути постачання медикаментів, адже значна частина України знаходиться і досі в окупації або постійно обстрілюється росіянами.

Заступник управління охорони здоров’я Степан ПАК сказав, що від 24 лютого стаціонари забезпечували ліками настільки, на скільки це можливо. Було сформовано пріоритети – це створення резервів перев’язувальних матеріалів, дезінфекційні засобів, жарознижувальних, протипростудних та протизапальних препаратів. А вже потім велася робота по забезпеченню іншими медикаментами, які необхідні населенню. Було організовано роботу трьох «складів» на базі Центрів первинної медико-санітарної допомоги та однієї з лікарень, куди першочергово направлялася гуманітарна допомога, а вже потім розподілялася по всіх медичних установах громади.

Окремо існує «логістичний центр» на базі управління охорони здоров’я, де також регулюють надходження необхідних ліків та засобів медичного призначення до лікувальних закладів, працюють з різноманітними фондами та організаціями щодо залучення гуманітарної допомоги в Суми.

Розподілом гуманітарної допомоги, яка надходить Сумщині, займається Сумська обласна військова адміністрація, а тому найпершими забезпечувалися всім необхідним ті регіони нашої області, де велися активні бойові дії та які були окуповані протягом довгого часу. Проте, слід зазначити, що кількість необхідних населенню специфічних лікарських засобів там також мінімальна.