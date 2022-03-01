У селах Конотопщини рашисти знищили десятки будинків Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

За його словами, учора він із заступниками проїхав по звільненим селам Конотопського району.

"Люди досі налякані, - поділився він у своєму щоденному відеозверненні. - Те, що вони розповідають просто на голову не налазить. Люди з дітьми годинами, по півдоби ховалися в ярах, на болотах від орків. Не можливо було знаходитися в будинках, які рашисти обстрілювали всі підряд уздовж трас, по яким вони рухалися. Обстрілювали запалювальними набоями, багато будинків згоріли повністю. Це Великий і Малий Самбір, Дептівка, це Дубов'язівська громада, Попівська. Доріг у цих селах не залишилося після проїзду орди".

Він пообіцяв найближчими днями розпочати роботи по відновленню доріг у громадах, які постраждали.