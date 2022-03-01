Ювенальні прокурори: через збройну агресію РФ в Україні загинуло 167 дітей Станом на ранок 6 квітня 2022 року більше 446 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації. При цьому 167 дітей загинуло та більше 279 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях. Зокрема у місті Маріуполі, на окремих територіях Київської, Чернігівської та Луганської областей.

За отриманими даними найбільше постраждало дітей у Київській - 78, Донецькій - 81, Харківській - 64, Чернігівській - 49, Миколаївській - 39, Луганській - 31, Запорізькій - 22, Херсонській - 29, столиці - 16, Сумській - 16, Житомирській - 15 областях.

Стало відомо, що 25 березня в Харківській області внаслідок обстрілів житлових будинків в селах Мала Рогань та Вільхівка військовими РФ загинула 13-річна дівчинка.

4 квітня внаслідок обстрілів збройними силами РФ Авдіївки Донецькій області поранено двох малолітніх дітей.

Триває примусове вивезення дітей з України до Російської Федерації. Із лікувального закладу КНП "Обласний дитячий кістково-туберкульозний ценр м. Маріуполь" військовослужбовцями РФ примусово вивезено 12 дітей, які перебували там на лікуванні.

Матір-виховательку Дитячого будинку сімейного типу разом з її 8 дітьми-вихованцями, 3 власними дітьми та 3 прийомними примусово вивезено з м. Маріуполя Донецької області до міста Саранськ Російської Федерації.

Через бомбардування та обстріли пошкоджено 927 закладів освіти. 83 з них зруйновано повністю.