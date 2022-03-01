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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:1077

Збитки від війни обіцяють відшкодувати. У Сумах працює комісія

Оцінку шкоди, заподіяної внаслідок збройної агресії Росії проти України, здійснює робоча комісія з питань оцінки шкоди, спричиненої власникам нерухомого майна на території Сумської територіальної громади.

Очолює комісію перший заступник міського голови Михайло БОНДАРЕНКО, який має двох заступників: директора департаменту інфраструктури міста Олександра ЖУРБУ та начальника відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Артура ПЕТРОВА. Особа, яка понесла збитки через війну, подає відповідне звернення у довільній, доступній та зрозумілій формі за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 35, каб. 234, правове управління та за адресою: вул. Горького, 21, 1-й поверх.
 
Наразі вже подано понад 20 подібних заяв від жителів Сум. Члени комісії здійснюють попередню оцінку шкоди, спричиненої власникам (користувачам, зберігачам) нерухомого майна на території Сумської громади. 
 
Начальник правового управління Олег ЧАЙЧЕНКО наголошує, що комісія міської ради допомагає мешканцям зробити та отримати ключовий документ у справі відшкодування втраченого майна -  висновок щодо матеріальних збитків – акт про попередню оцінку. Фінансові витрати, пов’язані з підготовкою такого документа фахівцями, оплачуватимуться з бюджету гроиади. Але, зауважує посадовець, не достатньо лише звернутися до міської комісії. Одночасно і негайно, не чекаючи отримання висновку, необхідно зареєструватися в мобільному додатку Порталу «Дія» та подати інформацію щодо пошкодженого чи знищеного майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації проти України, що передбачено Постановою КМУ № 380 від 26 березня 2022 року. Таким чином, кожну індивідуальну справу, згідно з поданою заявою  буде внесено до єдиного державного реєстру, що створюється для вирішення питання грошових компенсацій.
 
Постановою, зокрема, затверджено Порядок подання інформаційного повідомлення про пошкоджене та знищене нерухоме майно внаслідок  бойових дій з боку РФ  проти України на Порталі «Дія».  Інформаційне повідомлення має містити обов’язкові відомості щодо особи заявника, відомості про нерухоме майно та осіб, що в ньому проживали, відомості про пошкодження або знищення майна, тощо. 
 
Створена в Сумах комісія  здійснює опис пошкодженого чи зруйнованого майна, складає акт опису, до якого додаються певні обов’язкові документи. Вихід комісії на місце та проведення опису пошкодженого (знищеного) нерухомого майна повинні бути виконані протягом 10 робочих днів з дня надходження звернення зацікавленої особи. Упродовж 20 робочих днів з дати складання акту опису складається акт про попередню оцінку шкоди, спричиненої нерухомому майну, в якому, на підставі інформації з акту опису, за можливістю, визначається вартість демонтажу пошкоджених елементів (якщо нерухоме майно підлягає ремонту) або видалення залишків знищеного майна та вартість ремонту або відновна вартість майна, інші обставини та висновки за потребою. Копія акта про попередню оцінку шкоди, разом із копією акта опису, відправляється заявникові та відповідній військовій адміністрації.
СМР
Право
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