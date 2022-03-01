Бомбив населені пункти Донеччини, Харківщини і Сумщини - ще одному рашистському пілоту повідомлено про підозру За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури громадянину РФ повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, з 24 лютого по 3 квітня 2022 року пілот збройних сил РФ здійснив декілька бойових вильотів на багатоцільовому винищувачі СУ-35С з різних військових аеродромів держави-агресора у повітряний простір України. Підозрюваний наносив ракетні удари по м. Конотоп Сумської області, містам Куп’янськ і Ізюм Харківської області та м. Волноваха Донецької області.

Крім того, він забезпечував іншим авіаційним полкам збройних сил РФ безперешкодні обстріли та бомбардування території України, у тому числі авіабомбами та крилатими ракетами.

3 квітня 2022 року під час виконання чергового злочинного бойового завдання у повітряному просторі України літак збито військовослужбовцями ЗСУ, а пілота після приземлення взято у полон.

Злочинні дії особи є порушенням статей 51 та 52 Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосуються захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол І).

На час слідства він відповідно до норм міжнародного гуманітарного права буде утримуватись в одній з установ виконання покарань, визначених як місце тримання військовополонених.

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