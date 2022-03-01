Якими фейками кремль "кормив" світ минулої доби Експерти Центру протидії дезінформації при РНБО України зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформаційних «вкидів», що ворог продукував протягом 05.04.2022 року.

Керівник МЗС рф с.лавров у коментарі щодо ситуації в Україні заявив, що «причина відверто брехливої провокації у місті Буча полягає у спробі зірвати російсько-українські переговори».

Застерігаємо: це – фейк!

Представники військового та політичного керівництва рф, зокрема д.пєсков, не виключають «появи нових фейків, аналогічних зйомкам у Бучі, і росія наполегливо говоритиме про те, що є правда, а що - вигадка».

Застерігаємо: це – маніпуляція!

У вечірньому зведенні міноборони рф заявило, що «націоналістичні батальйони інтенсивно обстрілюють ділянку гуманітарного коридору, дотичну до Маріуполя, чим зривають евакуацію мирних жителів та іноземців з міста».

Застерігаємо: це – фейк!