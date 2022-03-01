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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 18:55586

У Сумах повідомлено про підозру чоловікові, який збирав дані для рашистів

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури жителю м. Суми 2 квітня 2022 року повідомлено про підозру за фактом надання представникам іноземної держави допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111       КК України).

За даними слідства, 60-річний чоловік збирав для них дані про місце знаходження військовослужбовців ЗС України і осіб до них прирівняних, які безпосередньо здійснюють захист об’єктів військового значення та об’єктів критичної інфраструктури Сумської області, для подальшої їх передачі ворогу. 
За клопотанням слідчого та прокурора рішенням суду 4 квітня 2022 року підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.
Злочинну діяльність особи викрито 
Управлінням СБ України в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.
Право
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