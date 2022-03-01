У Сумах повідомлено про підозру чоловікові, який збирав дані для рашистів

За даними слідства, 60-річний чоловік збирав для них дані про місце знаходження військовослужбовців ЗС України і осіб до них прирівняних, які безпосередньо здійснюють захист об’єктів військового значення та об’єктів критичної інфраструктури Сумської області, для подальшої їх передачі ворогу.
За клопотанням слідчого та прокурора рішенням суду 4 квітня 2022 року підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.
Злочинну діяльність особи викрито
Управлінням СБ України в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.