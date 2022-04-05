На Сумщині поліцейські продовжують викривати торгові точки, де реалізовуються фальсифіковані алкогольні напої Торговельні заклади були виявлені у Сумському районі. Порушників притягнуто до адміністративної відповідальності.

Співробітники поліції відділення поліції № 4 (м. Суми) Сумського районного управління поліції проводять профілактичне відпрацювання навіть в віддалених прикордонних селах Сумського району, де перевіряють торгівельні заклади та місцевих мешканців, які здійснюють торгівлю алкогольними напоями та самогоном.

Так, у мешканця с. Юнаківка було виявлено та вилучено без марок акцизного податку тютюнові вироби, пиво та спирт, якими він торгував у себе вдома.

У с. Могриця у двох місцевих жителів було виявлено і вилучено самогон. А в одному з прикордонних сіл Сумського району дільничні офіцери поліції відділення поліції # 4 (м. Суми) перевірили місцеві магазини, і в одному з них виявили факт продажу слабоалкогольних напоїв в заборонені дні, які було вилучено.

Відносно правопорушників співробітники поліції склали адміністративні протоколи за ч. 1 ст. 156 «Порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями і тютюновими виробами».

Правоохоронці й надалі будуть проводити рейди по торговельним об’єктам з метою виявлення фактів продажу нелегальних алкогольних та тютюнових виробів. Тож, звертаємось до всіх громадян з проханням - якщо Ви володієте інформацією з цього приводу, обов’язково повідомляйте про правопорушення в поліцію.

Відділ комунікації поліції Сумської області