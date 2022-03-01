Факти тортур мирних українців фіксують на звільнених територіях Сумщини – Денісова Уповноважений ВР з прав людини Людмила Денісова повідомляє про фіксацію на звільнених від окупації територіях Київської, Чернігівської та Сумської областей фактів масових тортур мирного населення.

Про це вона написала у Telegram у вівторок, 5 квітня.

«У дитячому таборі «Пролісок» у Київській області три тижні була база підрозділу армії рашистів. У підвалі корпусу виявлено 5 трупів чоловіків із зав'язаними за спиною руками. Їх катували, а потім холоднокровно вбили. Одному із загиблих розмозжили череп ударами прикладу з особливою жорстокістю. Інші були застрелені в потилицю або груди», - написала омбудсмен.

Крім того, за її словами, у селі Вікторівка Чернігівської області, яке було в окупації 25 днів, російські військові тримали у підвалі як заручників мирне населення різного віку – від людей похилого віку до новонароджених дітей.

«Щоб набрати бодай відро води, селян відправляли під конвоєм. Не давали жодних ліків навіть тим, чиє життя залежить від певних медикаментів. Людина, хвора на астму, померла, її тіло поховали поряд у лісі», - йдеться в повідомленні.

Також у Конотопському районі Сумської області на місцях дислокації ворога знайдено трьох місцевих жителів, які зазнали тортур.

«Через нелюдські умови життя та принесені окупантами інфекції поширилася низка хвороб, серед яких – вітряна віспа», - додала омбудсмен.