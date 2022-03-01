На Липоводолинщині пожежникам вдалось врятувавши житловий будинок 4 квітня о 21:23 до Служби порятунку «101», надійшла інформація про загоряння сінника по вул. Русанівська у с. Русанівка, Липоводолинської ОТГ.

На гасіння було направлено черговий караул 21-ї державної пожежно-рятувальної частини.

На момент прибуття рятувальників, вогонь повністю охопив сінник та до 2 т сіна. Існувала загроза поширення вогню на поруч розташовані житловий будинок та господарчу споруду. Для безперебійної подачі води, автоцистерни дозаправляли від водонапірної башти, що знаходилася на відстані до 8 км, від осередку горіння.

О 21:41 загоряння локалізували, о 00:21 витративши на гасіння 9 т води повністю ліквідували. Причину загоряння наразі встановлюють фахівці.

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області