Сумські поліцейські розшукали безвісти зниклу 16-річну дівчину Близько години знадобилось оперативникам Сумського районного управління поліції, щоб встановити місце знаходження неповнолітньої.

Сьогодні до чергової частини Сумського районного управління поліції надійшло повідомлення від 38-річної мешканки обласного центру про зникнення її 16-річної доньки. Заявниця розповіла, що 02 квітня близько 08:00 години вона пішла з дому в невідомому напрямі та до теперішнього часу не повернулась.

Працівники відділу кримінальної поліції розпочали пошуки зниклої та орієнтували усі патрулі міста. Вже через годину, під час відпрацювання місць можливого перебування, поліцейським вдалось розшукати неповнолітню та повернути її до місця проживання.

Жодних протиправних дій відносно дівчини вчинено не було.

Поліція Сумщини