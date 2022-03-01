Два сумські комунальні автобуси постраждали під час евакуації «гуманітарними коридорами» Львівське підприємство безкоштовно надало необхідні запчастини для їх відновлення.

«В один із днів, евакуюючи людей "зеленими коридорами", два комунальні автобуси зазнали значних механічних пошкоджень (див. фото).

За підрахунками фахівців, ремонт обійшовся би у кругленьку суму у кілька десятків тисяч гривень, але... Але світ не без добрих людей: дізнавшись про "пригоди" водіїв під час виконання надважливої місії, Богдан ВЕТОШКО, який очолює ТОВ "ГАЛ ДИЗАЙН", разом з колективом не тільки оперативно надіслали з с. Братковичі Львівської області потрібні комплектуючі та запчастини для транспортних засобів, а й ВІДМОВИЛИСЯ ВІД ОПЛАТИ за них. Тобто, КП СМР "Електроавтотранс" отримало дороговартісні деталі абсолютно безкоштовно!

Фахівці служби рухомого складу у посиленому режимі проводить ремонт автобусів, аби вони вже найближчими днями виїхали на лінію, що у свою чергу відкриває перспективи збільшити кількість маршрутів, які стануть у нагоді нашим пасажирам; аби вони продовжували курсування "зеленими" коридорами та надалі допомогали у перевезеннях гуманітарних вантажів людям, які цього сьогодні потребують якнайбільше.

Цей приклад показує, що УКРАЇНА - ЄДИНА, а УКРАЇНЦІ - НЕПЕРЕМОЖНІ

Від імені всього колективу КП СМР "Електроавтотранс" щиро дякуємо друзям-благодійникам з Львівщини за надану допомогу», - повідомляє КП «Електроавтотранс».

Довідково

Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "Гал-Дизайн" працює на ринку з 1992 року. Основним видом діяльності в даний час є виготовлення склопластикових виробів, у т. ч. деталей кузовів автобусів, тролейбусів. Фірма виготовляє також для сторонніх замовників оснастку (матриці) для виготовлення різноманітних деталей з поліефірних смол