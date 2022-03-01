У Конотопі рятувальники ліквідували загоряння житлового будинку (ВІДЕО) 4 квітня о 21:21 до Служби порятунку «101», надійшла інформація про загоряння житлового будинку по вул. Кочемазова у м. Конотоп.

На гасіння було направлено черговий караул 15-ї державної пожежно-рятувальної частини. На момент прибуття підрозділів ДСНС, вогонь охопив стіну на площі до 4 кв. м. Існувала загроза поширення вогню на весь житловий будинок. О 21:38 загоряння локалізували, о 21:53 повністю ліквідували. За попередніми даними, припустима причина виникнення пожежі – недоліки в конструкції, порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів. Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області