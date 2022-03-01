У Конотопі рятувальники ліквідували загоряння житлового будинку (ВІДЕО)

На гасіння було направлено черговий караул 15-ї державної пожежно-рятувальної частини.
На момент прибуття підрозділів ДСНС, вогонь охопив стіну на площі до 4 кв. м. Існувала загроза поширення вогню на весь житловий будинок.
О 21:38 загоряння локалізували, о 21:53 повністю ліквідували. За попередніми даними, припустима причина виникнення пожежі – недоліки в конструкції, порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів.
Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області