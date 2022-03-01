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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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У Конотопі рятувальники ліквідували загоряння житлового будинку (ВІДЕО)

4 квітня о 21:21 до Служби порятунку «101», надійшла інформація про загоряння житлового будинку по вул. Кочемазова у м. Конотоп.

На гасіння було направлено черговий караул 15-ї державної пожежно-рятувальної частини.

На момент прибуття підрозділів ДСНС, вогонь охопив стіну на площі до 4 кв. м. Існувала загроза поширення вогню на весь житловий будинок.

О 21:38 загоряння локалізували, о 21:53 повністю ліквідували. За попередніми даними, припустима причина виникнення пожежі – недоліки в конструкції, порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів.

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області

Экономика
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