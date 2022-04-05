У Шостці поліцейські оперативно розшукали двох малолітніх дітей Сьогодні, на одній з вулиць міста, працівники поліції помітили розгублену жінку, яка щось шукала у натовпі людей.

Побачивши поліцейських, жінка одразу підійшла та попросила допомоги. Вона розповіла, що поки стояла у черзі за гуманітарною допомогою, втратила з поля зору своїх малолітніх дітей, віком 12-ти та 3-х років та детально описала їх зовнішність.

Не гаючи ні хвилини, правоохоронці спільно з представниками громадського формування одразу розпочали пошуки дітей. І вже за 10 хвилин помітили малечу неподалік від місця роздачі гуманітарної допомоги.

Наразі з дітками все добре. Протиправних дій відносно них не вчинялося.

Жінка подякувала працівникам поліції за швидко надану допомогу.

Поліція Сумщини