Ювенальні прокурори: через збройну агресію РФ в Україні загинуло 165 дітей Більше ніж 431 дитина постраждала в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації. За офіційними даними ювенальних прокурорів станом на ранок 5 квітня 2022 року 165 дітей загинуло та 266 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях. Зокрема у місті Маріуполі, на окремих територіях Київської, Чернігівської та Луганської областей.

Найбільше постраждало дітей у Київській - 77, Донецькій - 78, Харківській - 61, Чернігівській - 49, Миколаївський - 35, Луганській - 31, Запорізькій - 22, Херсонській - 29, столиці - 16, Сумській - 16, Житомирській - 15 областях.

4 квітня внаслідок обстрілу збройними силами РФ м. Миколаєва загинула дитина.

Стало відомо, що під час окупації смт. Ворзель Київської області військовослужбовці країни-агресора кинули димову шашку в підвал одного з будинків, де перебували 14-річна дитина та жінка, після чого здійснили обстріл в результаті якого дитина загинула на місці, а матір – через два дні у тому ж підвалі.

Також у м. Буча Київської області внаслідок одного з обстрілів загинули 6 осіб, серед яких 1 дитина.

Через бомбардування та обстріли пошкоджено 869 закладів освіти. 83 з них зруйновано повністю.