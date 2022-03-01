Ювенальні прокурори: через збройну агресію РФ в Україні загинуло 165 дітей

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях. Зокрема у місті Маріуполі, на окремих територіях Київської, Чернігівської та Луганської областей.
Найбільше постраждало дітей у Київській - 77, Донецькій - 78, Харківській - 61, Чернігівській - 49, Миколаївський - 35, Луганській - 31, Запорізькій - 22, Херсонській - 29, столиці - 16, Сумській - 16, Житомирській - 15 областях.
4 квітня внаслідок обстрілу збройними силами РФ м. Миколаєва загинула дитина.
Стало відомо, що під час окупації смт. Ворзель Київської області військовослужбовці країни-агресора кинули димову шашку в підвал одного з будинків, де перебували 14-річна дитина та жінка, після чого здійснили обстріл в результаті якого дитина загинула на місці, а матір – через два дні у тому ж підвалі.
Також у м. Буча Київської області внаслідок одного з обстрілів загинули 6 осіб, серед яких 1 дитина.
Через бомбардування та обстріли пошкоджено 869 закладів освіти. 83 з них зруйновано повністю.
Станом на ранок 4 квітня 2022 року більше 425 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації. При цьому...
Завтра в Сумах прощатимуться з загиблим захисником України - капітаном Євгеном Ковальчуком...
З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні постраждало щонайменше 416 дітей....
Більше 412 дітей постраждали в Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ в нашу державу. З них 158 загинуло та більше...
Внаслідок збройної агресії Російської Федерації станом на ранок 29 березня 2022 року загинули 144 дитини, більше 220 поранених....