Сумщиною ще блукають кинуті своїми рашисти Про це повідомив у підсумках дня голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Сьогодні був дуже насичений день, утім - день війни.

Продовжуємо очищати нашу землю від залишків непотрібу).

Орки не забирають трупи своїх військових - до цього ми звикли ще від початку. А тепер лишають і живих.

Тому я вкотре прошу мирне населення: будьте обережні на дорогах, поза межами населених пунктів громад! Також нагадуємо про заборону відвідувати ліс.

Ситуація з гуманітарноб допомогою:

Продовжуємо її отримувати з усіх точок світу! Дякую кожному причетному до того, щоби це стало можливим.

Більше про ситуацію можна дізнаватися за посиланням: https://www.facebook.com/humanSumy/

Про ситуацію в районах:

Сумський район

Села і селища, міста, які постраждали від орків найбільше - отримують усе необхідне в першу чергу. Гуманітарну допомогу, будматеріали, ліки. Особисто багато буваю по цих селах, бачу ситуацію. Те, що зробили орки - за межами розуміння здорового глузду.

Конотопський район

Продовжує район оговтуватися від навали орків. На місцях колишній стоянок ворога уже знайшли, щонайменше, трьох закатованих українців. Мирних мешканців.

Шосткинський район

Пропрацьовуємо безпечні маршрути між громадами по області. Відновили планові операції та хірургічні втручання.

Роменський район

Північна частина - відбувається зачистка від орків. По самих Ромнах - місто працює у штатному режимі.

Охтирський район

Тростянець, Охтирка і Велика Писарівка - роботи по поверненню громад до життя тривають повним ходом. Проблем чимало, на усі реагуємо і працюємо.

Слава Україні

Дякую нашій теробороні, ЗСУ, волонтерам і медикам! Кожному мешканцю Сумщини, який працює над відновленням нашої області!

Працюємо!