Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 05:45252

Сумщиною ще блукають кинуті своїми рашисти

Про це повідомив у підсумках дня голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

 
Сьогодні був дуже насичений день, утім - день війни.
Продовжуємо очищати нашу землю від залишків непотрібу).
Орки не забирають трупи своїх військових - до цього ми звикли ще від початку. А тепер лишають і живих.
Тому я вкотре прошу мирне населення: будьте обережні на дорогах, поза межами населених пунктів громад! Також нагадуємо про заборону відвідувати ліс.
 
Ситуація з гуманітарноб допомогою: 
Продовжуємо її отримувати з усіх точок світу! Дякую кожному причетному до того, щоби це стало можливим.
Більше про ситуацію можна дізнаватися за посиланням: https://www.facebook.com/humanSumy/
 
Про ситуацію в районах:
 
Сумський район
Села і селища, міста, які постраждали від орків найбільше - отримують усе необхідне в першу чергу. Гуманітарну допомогу, будматеріали, ліки. Особисто багато буваю по цих селах, бачу ситуацію. Те, що зробили орки - за межами розуміння здорового глузду.
 
Конотопський район
Продовжує район оговтуватися від навали орків. На місцях колишній стоянок ворога уже знайшли, щонайменше, трьох закатованих українців. Мирних мешканців.
 
Шосткинський район
Пропрацьовуємо безпечні маршрути між громадами по області. Відновили планові операції та хірургічні втручання.
 
Роменський район
Північна частина - відбувається зачистка від орків. По самих Ромнах - місто працює у штатному режимі.
 
Охтирський район
Тростянець, Охтирка і Велика Писарівка - роботи по поверненню громад до життя тривають повним ходом. Проблем чимало, на усі реагуємо і працюємо.
 
Слава Україні 
Дякую нашій теробороні, ЗСУ, волонтерам і медикам! Кожному мешканцю Сумщини, який працює над відновленням нашої області!
Працюємо!
Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

На Сумщині відкрили офіційні інтернет-канали повідомлень про тривогу
02.03.2022 16:55
Створено Перший Сумський гуманітарний штаб
01.03.2022 16:17
Як допомогти теробороні Сумщини фінансово?
01.03.2022 09:18
Сумщиною ще блукають кинуті своїми рашисти
Сегодня 05:45
З Сумщини на росію окупанти вивезли більше сотні поранених: лікарні курщини не справляються
Вчера 18:57
На Білопільському шляху сталася ДТП
Вчера 18:52
На Сумщині окупанти спочатку катували зв’язаного чоловіка, а потім розстріляли
Вчера 18:40
«Сумитеплоенерго» з 5 по 15 число приймає показники лічильників гарячої води
Вчера 17:42
У Сумах попрощалися з захисником Євгеном Ковальчуком
Вчера 16:48
Відсьогодні у Сумах розпочали роботу бібліотеки
Вчера 16:40
Сумська тренерка розповіла про війну, подорож до Італії та підготовку до КЄЧ
Вчера 15:49
Поліція Сум вилучила зброю у порушника комендантської години
Вчера 15:43
view counter

Статьи

Програми підтримки бізнесу на період війни
03.04.2022 13:32
Важлива інформація для вступників і керівників закладів освіти
01.04.2022 12:53
Без паніки: як вижити локальному бізнесу в умовах війни?
31.03.2022 14:52
Між похоронами, бомбами й весіллями. Як виживає місто-герой Охтирка
31.03.2022 14:28
Как сумчане пробивались из обстреливаемого города до "зеленых" коридоров
31.03.2022 13:57
ЮНІСЕФ разом із Мінсоцполітики розпочали програму допомоги
31.03.2022 11:25
Мер Тростянця Юрій Бова: «Кожного дня ми знаходимо тіла убитих або закатованих»
31.03.2022 09:12
Марина Стрілецька: «Працюю у Швейцарії, але будь-якої миті готова повернутися до України»
30.03.2022 13:42
Як діяти роботодавцю під час воєнного стану
30.03.2022 12:28
Служба зайнятості Сумщини пропонує навчання та підвищення кваліфікації
29.03.2022 22:14
Компанії, які продовжують працювати у воєнний час. Повний список і нові графіки роботи на top20.ua
29.03.2022 19:02
Компенсація витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб
27.03.2022 11:29
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.