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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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З Сумщини на росію окупанти вивезли більше сотні поранених: лікарні курщини не справляються

Оперативна інформація від генштабу ЗСУ станом на 18.00 04.04.2022 щодо російського вторгнення.

 
Триває сорокова доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.
 
Ворог продовжує зазнавати втрат в ході повномасштабної збройної агресії проти України. За весь час російсько-української війни, з 24 лютого цього року, представники військового командування збройних сил російської федерації лише двічі оголошували втрати особового складу угрупування військ, що веде бойові дії на території нашої держави.
 
Не зважаючи на так звану “офіційну” російську кількість втрат періодично стає відомо про втрати окремих частин і підрозділів окупантів. За наявною інформацією, втрати 20-ї мотострілецької дивізії (Камишин, Волгоградська область) 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу, зокрема: 33-го, 255-го, 294-го мотострілецьких полків, які повернулись в пункти постійної дислокації, склали до 40% особового складу, озброєння та військової техніки. Як наслідок – значна частина військовослужбовців, яким пощастило повернутися, намагається звільнитися.
 
Наявні військові медичні заклади росії та білорусі не дозволяють забезпечити лікування такої значної кількості поранених на території України військовослужбовців окупаційних військ. Так, медичний персонал центральної районної лікарні у Глушково Курської області переведено на посилений режим чергування. Це пов’язано  з тим, що в період з 29 березня по 2 квітня, з території Сумської області до зазначеного лікувального закладу  надійшло близько 100 поранених окупантів.
 
В місті Ізюм, через значні втрати особового складу підрозділів 237-го танкового полку та 752-го мотострілецького полку 3-ї мотострілецької дивізії, загарбники були вимушені обладнати польовий шпиталь в приміщенні місцевої школи.
 
На тимчасово зайнятих окупантом територіях Запорізької області, в місті Пологи, військовослужбовці збройних сил російської федерації захопили та замінували внутрішню територію центральної районної лікарні. Персонал і хворих попередили про заборону повертатись до лікарні. В приміщенні лікарні залишились поранені окупанти.
 
Наявні втрати офіцерського складу російське військове керівництво намагається поповнити за рахунок офіцерів вищих військових навчальних закладів. За наявною інформацією, у військовій академії зв’язку, що у Санкт-Петербурзі, здійснюється термінова підготовка офіцерів до заміщення посад в бойових військових частинах.
 
На Сіверському напрямку обстановка змін не зазнала. Триває ліквідація наслідків діяльності російських окупаційних військ. 
На Слобожанщині, в місті Ізюм, противник проводить фільтраційні заходи та примусове вивезення місцевих жителів на територію російської федерації.
 
На тимчасово зайнятих окупантами територіях Херсонської області тривають бойові дії. Навколо Нової Каховки противник посилив пропускний режим на блокпостах. Загарбники вдаються до затримання мирних жителів та примушення їх до інженерного обладнання позицій. Почастішали випадки незаконного вилучення транспортних засобів у населення.
Сили оборони України продовжують відтісняти ворога та звільняти тимчасово захоплені окупантом території.
 
Разом переможемо! Слава Україні!
#stoprussia
Общество
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