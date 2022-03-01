На Білопільському шляху сталася ДТП Сьогодні зранку, близько 8-ї години 30 хвилин, патрульним надійшло повідомлення про ДТП на вулиці Білопільський шлях, поблизу будинку 15.

На місці автопригоди інспектори з’ясували, що 37-річний керманич транспортного засобу Citroen Berlingo був неуважним, не врахував дорожньої обстановки, не вибрав безпечної швидкості в русі, не дотримався безпечної дистанції, внаслідок чого допустив зіткнення з транспортним засобом Chevrolet Malibu.

Транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень.

Патрульні оформили матеріали та склали на керманича Citroen Berlingo адмінпротокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП. На 29-річного водія транспортного засобу Chevrolet Malibu інспектори винесли постанову за ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом без страхового поліса) КУпАП. Рішення прийматиме суд.