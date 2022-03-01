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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:41239

На Сумщині п’яний з автоматом вимагав у знайомого спиртне

Подія сталася сьогодні, близько 6 години ранку, в селі Чаплищі, що на Путивльщині. Про злочин до поліції повідомив сам 26-річний потерпілий.

Правоохоронцям, які прибули на виклик, чоловік розповів, що до нього додому прийшов знайомий та, здійснивши декілька пострілів у повітря з автоматичної зброї, почав вимагати спиртне. Після чого зловмисник сам зайшов до будинку, забрав пляшку вина та пішов у невідомому напрямку.

Працівники карного розшуку спільно з іншими співробітниками відділення поліції № 2 (м. Путивль), незважаючи на військовий стан у державі, вжили ряд невідкладних оперативно-розшукових заходів, спрямованих на пошуки зловмисника. І вже за кілька годин такі заходи дали свій позитивний результат.

Працівники поліції розшукали та затримали чоловіка. Ним виявився 27-річний місцевий мешканець. Чоловік пояснив, що знав про те, що у знайомого вдома є спиртні напої. А зброю він знайшов у покинутій ворожій військовій техніці.

Поліцейські вилучили у нього автомат АК-74, два магазини, 21 набій калібру 5,45 мм, 2 гільзи калібру 5,45 мм та пляшку вина.

Слідчі поліції відкрили кримінальні провадження за ч. 4 ст. 187 «Розбій» та ч. 1 ст. 263 «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами» Кримінального кодексу України.

Наразі чоловіка затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Сумської області

Право
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