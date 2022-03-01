Триває зачистка Сумщини від російських військових

Голова ОВА Дмитро Живицький в ефірі телемарафону наголосив, що територія області повністю не звільнена від окупантів, триває зачистка, пише Сумипост.
«Поки що ми не можемо говорити про те, що територія Сумщини на 100% звільнена від російських військ. Прикордонний статус області – 564 км кордону з росією не дає нам приводу для заспокоєння. Загроза залишається. Повідомляється, що є скупчення техніки на території рф вздовж кордону Сумської області, вони не відводять повністю війська вздовж кордону із Сумщиною.
Ситуація залишається напруженою і в будь-який момент можемо очікувти їхнє повернення. Триває украплення регіону», – повідомив Живицький.
Голова військової адміністрації розповів, що про скупчення військової техніки повідомляють, навіть, громадяни росії, які знаходяться на прикордонних територіях, співчувають Україні та певним чином допомагають.