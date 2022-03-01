Відсьогодні у Сумах розпочали роботу бібліотеки

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Підрозділи
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Адреса
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Дні,
години роботи бібліотеки
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ЦБ ім. Т. Г. Шевченка
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м. Суми, вул. Кооперативна, 6
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Понеділок – п’ятниця 9.00 – 14.00
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Бібліотека-філія №1
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м. Суми, вул. Глінки,1
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Понеділок – п’ятниця
10.00 – 14.00
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Бібліотека-філія №2
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м. Суми, вул. СКД, 22
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Понеділок – п’ятниця
10.00-14.00
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Бібліотека-філія №3
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м. Суми, вул. Новомістенська, 23
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Понеділок – п’ятниця
10.00-14.00
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Бібліотека-філія №4
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м. Суми, пров. Веретинівський, 8
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Понеділок – п’ятниця
10.00-14.00
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Бібліотека-філія №5
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м. Суми, вул. Чехова, 77
|
Понеділок – п’ятниця
10.00-14.00
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Бібліотека-філія №6
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м. Суми, вул. Котляревського, 1/1
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Понеділок – п’ятниця
10.00 -14.00
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Бібліотека-філія №7
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м. Суми, вул. Кондратьєва, 140
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Понеділок, середа, п’ятниця
10.00-13.00
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Бібліотека-філія №8
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м. Суми, вул. В. Чорновола, 55
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Понеділок – п’ятниця
10.00-14.00
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Бібліотека-філія №9
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м. Суми, вул. Н.р. Стрілки, 46
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Понеділок, середа, п’ятниця
11.00-14.00
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Бібліотека-філія №10
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м. Суми, вул. Білопільський шлях, 25
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Понеділок – п’ятниця
10.00-17.00
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Бібліотека-філія №11
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м. Суми, вул. Карбишева, 17
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10.00-12.00
Понеділок, середа, п’ятниця
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Бібліотека-філія №12
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с. Н. Піщане, вул. Шкільна, 47 а
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Понеділок – п’ятниця
12.00 -16.00
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Бібліотека-філія №14
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м. Суми, вул. Лушпи, 54
|
Понеділок – п’ятниця
10.00-14.00
|
Бібліотека-філія №15
|
м. Суми, вул. І. Сірка, 3
|
Понеділок – п’ятниця
9.00-16.00
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Бібліотека-філія №16
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м. Суми, вул. Л. Українки, 4
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Понеділок – п’ятниця
10.00-14.00
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Бібліотека-філія №17
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м. Суми, вул. Горького, 23/1
|
Понеділок – п’ятниця
10.00-14.00
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Бібліотека-філія №18
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м. Суми, проспект Курський, 131
|
Понеділок – п’ятниця
10.00-14.00
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В.Чернеччинська бібліотека
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с. В. Чернеччина
|
Понеділок – п’ятниця
11.00-15.00
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Пушкарівська бібліотека
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с. Пушкарівка
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Понеділок, середа –
12.00-16.00
Вівторок, четвер, п’ятниця
8.00-12.00
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Стецьківська бібліотека
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с.Стецьківка
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Понеділок – п’ятниця
9.00-13.00
Вихідні дні : субота, неділя