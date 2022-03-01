Відсьогодні у Сумах розпочали роботу бібліотеки З 4 квітня сумські бібліотеки повернулися до роботи.

Відсьогодні, 4 квітня, у Сумах відновлюють роботу заклади міської централізованої бібліотечної системи Працюватимуть бібліотеки за оновленим графіком. Підрозділи Адреса Дні, години роботи бібліотеки ЦБ ім. Т. Г. Шевченка м. Суми, вул. Кооперативна, 6 Понеділок – п’ятниця 9.00 – 14.00 Бібліотека-філія №1 м. Суми, вул. Глінки,1 Понеділок – п’ятниця 10.00 – 14.00 Бібліотека-філія №2 м. Суми, вул. СКД, 22 Понеділок – п’ятниця 10.00-14.00 Бібліотека-філія №3 м. Суми, вул. Новомістенська, 23 Понеділок – п’ятниця 10.00-14.00 Бібліотека-філія №4 м. Суми, пров. Веретинівський, 8 Понеділок – п’ятниця 10.00-14.00 Бібліотека-філія №5 м. Суми, вул. Чехова, 77 Понеділок – п’ятниця 10.00-14.00 Бібліотека-філія №6 м. Суми, вул. Котляревського, 1/1 Понеділок – п’ятниця 10.00 -14.00 Бібліотека-філія №7 м. Суми, вул. Кондратьєва, 140 Понеділок, середа, п’ятниця 10.00-13.00 Бібліотека-філія №8 м. Суми, вул. В. Чорновола, 55 Понеділок – п’ятниця 10.00-14.00 Бібліотека-філія №9 м. Суми, вул. Н.р. Стрілки, 46 Понеділок, середа, п’ятниця 11.00-14.00 Бібліотека-філія №10 м. Суми, вул. Білопільський шлях, 25 Понеділок – п’ятниця 10.00-17.00 Бібліотека-філія №11 м. Суми, вул. Карбишева, 17 10.00-12.00 Понеділок, середа, п’ятниця Бібліотека-філія №12 с. Н. Піщане, вул. Шкільна, 47 а Понеділок – п’ятниця 12.00 -16.00 Бібліотека-філія №14 м. Суми, вул. Лушпи, 54 Понеділок – п’ятниця 10.00-14.00 Бібліотека-філія №15 м. Суми, вул. І. Сірка, 3 Понеділок – п’ятниця 9.00-16.00 Бібліотека-філія №16 м. Суми, вул. Л. Українки, 4 Понеділок – п’ятниця 10.00-14.00 Бібліотека-філія №17 м. Суми, вул. Горького, 23/1 Понеділок – п’ятниця 10.00-14.00 Бібліотека-філія №18 м. Суми, проспект Курський, 131 Понеділок – п’ятниця 10.00-14.00 В.Чернеччинська бібліотека с. В. Чернеччина Понеділок – п’ятниця 11.00-15.00 Пушкарівська бібліотека с. Пушкарівка Понеділок, середа – 12.00-16.00 Вівторок, четвер, п’ятниця 8.00-12.00 Стецьківська бібліотека с.Стецьківка Понеділок – п’ятниця 9.00-13.00 Вихідні дні : субота, неділя