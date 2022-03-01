Сумська тренерка розповіла про війну, подорож до Італії та підготовку до КЄЧ Головний тренер МСК Сумчанка та національної збірної України з хокею на траві Світлана Макаєва розповіла у фейсбуці про те чим живе клуб зараз.

"Дуже важкі часи переживає моя Україна…Сум,біль,тривога,нерозуміння,ненависть…всі почуття на протязі місяці перебування в рідному місті Суми змінювались зі швидкостью подій ,починаючи з 24 лютого.

Всі,хто залишився вдома ,стали ріднішими.

Здавалося,що ніхто ЗОВНІ не зможе зрозуміти нас,тих, хто разом переживають день за днем, з ночі до ранку, весь жах того, що відбувається.Забула про те, що моя професія- тренер, здавалось, що це було в іншому житті і не зі мною…Не могла уявити, що хтось десь грає в хокей.

На протязі місяця ми допомогли майже 100 нашим вихованцям (та їх сім’ям )СДЮШОР Динамо виїхати до Німеччини(м.Ганновер) Зараз всі діти тренуються, навчаються. Хокейний клуб зробив для наших дітей неймовірні умови.

Майже весь склад Сумчанки залишався в місті, кожного дня на зв‘язку і це зробило нас ще більш дружними . На кожне повідомлення і запрошення відповідала, що ми виїдемо тільки ВСІЄЮ КОМАНДОЮ. І Федерація Італії надала нам цю можливість. Наші легіонери переживали за нас, звертались до клубів , Федерації, просили про допомогу.

24 березня ми виїхали з міста. 84 години тривала наша подорож до дружнього клубу «Лоренцони» з міста Бра.

Те, що я побачила в Польщі , вразило до глибини душі: починаючи з моменту , як ми перетнули кордон , далі Пшемисль, Краков…на кожному кроці відчувалась турбота про кожного українця( навіть до тих , хто поводився негідно) .Такої щирості мабуть я не очікувала . Більш за все переживала, що тільки МИ , в Україні можемо відчувати все,що відбувається так гостро і я не зможу миритися з тим, що десь далеко від війни зустріну байдужість.

Але кордон мене вразив. Краков викликав бурю емоцій ще більше! На центральній площі кожні 2 години стихійні мітинги українців, поляків, білорусів . ..Звідусіль лунають українські пісні або просто мотиви наших пісень. Якщо бачили наших дівчат з українським прапором , то відразу ж навколо натовп з питаннями : звідки? коли? Що і як? Суми? Окуповані? Та ваше місто найперше зустріло ворога, а ви ще й досі вільні?..

Скільки сліз , найбільш з подякою незнайомим людям , було- не передати.

Дочекались нашого голландського тренера Хіна з його друзями( які на орендованих мінібусах приїхали тисячу кілометрів аби відвезти команду до Італії ще півтори тисячи і назад до Голландії).

По дорозі зупинялися в домі Червоного Хреста поїсти в Австрії( де нас також радо зустріли і розпитували про Україну)…Останні години були найважчі, особливо для маленьких діток. Хокейний клуб разом з мером міста та нашими легіонерами зустрів дуже тепло..

Незважаючи на втому , ми багато говорили в перший день. Всі люди старшого покоління особливо чутливі, бо в їх сім‘ях досі лунають розповіді про часи Муссоліні.Італійці свого часу отримали жорстокий урок і добре розуміють ,що це стосується кожної країни , всього світу.

10 днів реабілітації теплом, сонцем, справжньою кавою, щирою участю наших італійських друзів допомогли дівчатам більш- менш прийти в норму. Нам надали змогу тренуватись на чудовому полі, допомогли придбати все необхідне( чого ми не змогли привезти з Сум) . Вже зіграли товариський матч. А Сьогодні подивились матч італійського Чемпіонату , серії А між ЛОРЕНЦОНІ ,де грає наш воротар збірної України Фадєєва Аліна та Савенко Жанна з 16- річною донькою)та АМСІКОРА.Кальярі( за яку виступають Хілько Марина( діючий гравець нацвональної збірної) та легендарна Марина Виноградова. Важко було за когось вболівати , тому рахунок 2-2 в першу чергу задовольнив нас.

13 квітня Сумчанка вирушить в Мілан (Чернуско) де прийме участь в Кубку Європейських Чемпіонів Трофі (15-18.04).

Сподіваюся, коли-небудь ми зможемо віддячити Федерації Італії, особисто президенту Федерації , клубу Лоренцоні за те, що в важкий час вони взяли всі витрати по перебуванню нашої команди на себе . І готові робити це надалі . На жаль вдома ми не отримали підтримки навіть добрим словом( а це саме головне в такій ситуації).

Ми зробимо все можливе на турнірі, будемо продовжувати говорити і в інших італійських містах про війну в Україні, яка завітала до нас з Росії( і тепер ніхто і ніколи не переплутає нас з орками).

Адже тепер ми- УКРАЇНЦІ! І це звучить гордо на весь світ! І Ми пам’ятаємо про це!

ВБОЛІВАЙТЕ ЗА НАШИХ ДІВЧАТ,бо вони того варті", - написала вона.

І так – плюньте тому в очі, хто каже , що спорт поза політикою.