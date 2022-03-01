Сумські енергетики просять сплатити заборгованність за електрику Станом на 01.04.2022 перед АТ "Сумиобленерго" утворилася значна заборгованість за надані послуги з розподілу електричної енергії.

Змушені зазначити, що по всій території Сумської області спостерігається дуже складна ситуація. Населені пункти перебувають під постійною загрозою обстрілів, пошкоджена інфраструктура.

Незважаючи на таку ситуацію, працівники АТ "Сумиобленерго" щодобово проводять відновлення електрозабезпечення споживачів області, постійно ризикуючи власним життям.

Погашення заборгованості контрагентами перед АТ "Сумиобленерго" дозволить продовжити виконання робіт з усунення аварійних ситуацій у мережах Товариства та забезпечити виплату заробітної плати його працівникам.

З огляду на зазначене, для подальшого електропостачання споживачам Сумської області, просимо Вас терміново погасити наявну заборгованість за надані послуги з розподілу електричної енергії.

Водночас ми вдячні споживачам, які у нинішній непростий час продовжують передавати покази лічильників електроенергії та здійснюють платежі. Адже своєчасна та повна оплата рахунків за електроенергію - це внесок у стабільну роботу енергосистеми області.

Разом до перемоги!

АЬ Сумиобленерго