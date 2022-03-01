Вирішується питання щодо підключення ліфтів в Сумах У Сумах міська влада розглядає можливість відновлення роботи ліфтів.

Міський голова Олександр Лисенко під час щопонеділкової апаратної наради доручив профільному заступнику та директору департаменту інфраструктури міста перевірити готовність ліфтового господарства до відновлення роботи.

Очільник громади зауважив, допоки залишається загроза авіаційних ударів та обстрілів, запуск ліфтів може бути небезпечним для сумчан, проте управителі і надавачі цієї послуги повинні підготувати ліфтове господарство до оперативного запуску, аби в разі покращення безпекової ситуації не марнувати час на налагодження системи роботи.

Міський голова вибачився перед жителями багатоповерхівок за такі вимушені незручності і наголосив на тому, що у випадку стабілізації ситуації в місті ліфти будуть запущені.