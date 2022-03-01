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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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Які маршрутки працюють Сумах у понеділок, 4 квітня

У Сумах сьогодні, 4 квітня, працюють приватні маршрути для перевезення мешканців громади.

маршрут № 2 - 5 одиниць транспорту;
маршрут № 3 - 2 одиниці транспорту;
маршрут № 5 - 6 одиниць транспорту;
маршрут № 7 - 5 одиниць транспорту;
маршрут № 8 - 2 одиниці транспорту;
маршрут № 10 - 9 одиниць транспорту;
маршрут № 12 - 6 одиниць транспорту;
маршрут № 13 - 10 одиниць транспорту;
маршрут № 18 - 8 одиниць транспорту;
маршрут № 19 - 6 одиниць транспорту;
маршрут № 20 - 6 одиниць транспорту;
маршрут № 21 - 3 одиниці транспорту;
маршрут № 51 - 4 одиниці транспорту;
маршрут № 52 - 5 одиниці транспорту;щ
маршрут № 56 - 5 одиниці транспорту;
маршрут № 60 - 5 одиниці транспорту;
маршрут № 61 - 8 одиниць транспорту.

Рух комунального транспорту можна відстежувати за цим посиланням: https://gps.sumy.ua.

Экономика Маршрутки
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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