Сумський водоканал отримав гуманітарну допомогу Днями сумський водоканал безкоштовно отримав енергозберігаюче насосне обладнання від німецького виробника.

Оскільки у воєнний час служби водоканалу працюють у посиленому режимі для підтримки безперебійної роботи складного інженерного комплексу мереж та споруд, то будь-яка допомога є неоціненною. До того ж отримані сучасні насоси забезпечать не лише стабільну роботу об’єктів водопостачання, а й раціональні техніко-економічні режими роботи.