Сумський водоканал отримав гуманітарну допомогу

Оскільки у воєнний час служби водоканалу працюють у посиленому режимі для підтримки безперебійної роботи складного інженерного комплексу мереж та споруд, то будь-яка допомога є неоціненною. До того ж отримані сучасні насоси забезпечать не лише стабільну роботу об’єктів водопостачання, а й раціональні техніко-економічні режими роботи.
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