У Шостці жінка викрала велосипед

Про крадіжку новенького велосипеда в поліцію повідомили власники, які зберігали його в підсобному приміщенні в багатоповерхівці.
Провівши ряд першочергових пошукових заходів, співробітники кримінальної поліції Шостки "гарячим слідом" встановили особу підозрюваної та затримали її.
Зловмисницею виявилася 25-річна місцева жителька, яка вже має судимість за скоєння майнових злочинів. Остання зізналася у скоєному і розповіла, що викрадений транспорт встигла продати.
Правоохоронці вже розшукали велосипед, вилучили його та повернули власникам.
У поліції за даним фактом вирішується питання про відкриття кримінального провадження та притягнення жінки до відповідальності.
Завдяки встановленій біля крамниці камері відеонагляду, правоохоронці швидко встановили крадія велосипеда....
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