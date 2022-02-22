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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 11:20127

У Шостці жінка викрала велосипед

Зловмисниця саморобною відмичкою відкрила замок до підсобного приміщення в багатоповерхівці й викрала звідти велосипед. Втім, завдяки оперативності співробітників кримінальної поліції, жінку швидко розшукали і затримали.

Про крадіжку новенького велосипеда в поліцію повідомили власники, які зберігали його в підсобному приміщенні в багатоповерхівці.

Провівши ряд першочергових пошукових заходів, співробітники кримінальної поліції Шостки "гарячим слідом" встановили особу підозрюваної та затримали її.

Зловмисницею виявилася 25-річна місцева жителька, яка вже має судимість за скоєння майнових злочинів. Остання зізналася у скоєному і розповіла, що викрадений транспорт встигла продати.

Правоохоронці вже розшукали велосипед, вилучили його та повернули власникам.

У поліції за даним фактом вирішується питання про відкриття кримінального провадження та притягнення жінки до відповідальності.

Право Велосипед Кража
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