У Шостці жінка викрала велосипед Зловмисниця саморобною відмичкою відкрила замок до підсобного приміщення в багатоповерхівці й викрала звідти велосипед. Втім, завдяки оперативності співробітників кримінальної поліції, жінку швидко розшукали і затримали.

Про крадіжку новенького велосипеда в поліцію повідомили власники, які зберігали його в підсобному приміщенні в багатоповерхівці.

Провівши ряд першочергових пошукових заходів, співробітники кримінальної поліції Шостки "гарячим слідом" встановили особу підозрюваної та затримали її.

Зловмисницею виявилася 25-річна місцева жителька, яка вже має судимість за скоєння майнових злочинів. Остання зізналася у скоєному і розповіла, що викрадений транспорт встигла продати.

Правоохоронці вже розшукали велосипед, вилучили його та повернули власникам.

У поліції за даним фактом вирішується питання про відкриття кримінального провадження та притягнення жінки до відповідальності.