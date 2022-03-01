У звільненому Тростянці виявлено ще два тіла закатованих мирних жителів За процесуального керівництва Охтирської окружної прокуратури проводяться досудові розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, військовослужбовці збройних сил російської федерації, застосовуючи засоби, які заборонені міжнародним правом, в порушення вимог Женевської конвенції про захист цивільного населення під час окупації м. Тростянець викрадали та знущалась над мирними жителями. Після звільнення міста від російських військ 30 березня виявлено два зв’язаних тіла з вогнепальними пораненнями. Загиблими виявились мирні місцеві жителі - 55 річний Сергій та 53-річний Олександр, про зникнення яких родичі повідомляли за декілька днів до цього.

Проведення досудового розслідування доручено СВ ВП № 1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області.