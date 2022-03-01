Відзавтра у Сумах збільшиться кількість комунального транспорту Відзавтра, 1 квітня, КП «Електроавтотранс» відновлює роботу комунального транспорту ще за деякими маршрутами.

Рух транспорту відновлять за такими маршрутами (з низки причин схеми графіків руху частково змінені):

Тролейбуси:

№ 5 обслуговуватимуть чотири тролейбуси з інтервалом руху 20 хвилин, які з 12-го мкрн слідуватимуть через пр-т М. Лушпи - вул. Харківська - Будинок зв'язку - вул. Чорновола - при заїзді на вул. Роменська.

Розвертатимуться на зупинці «Вул. Перемоги» (без заїзду на кінцеву зупинку маршруту);

№ 4 обслуговуватимуть два тролейбуси з інтервалом руху 30 хвилин, слідуватимуть за схемою «Школа № 1 - Центральний ринок - пр-т Шевченка - Залізничний вокзал - вул. Троїцька - Центральний ринок - Школа № 1».

Автобуси:

№ 57 А «Баранівка - Центр»;

№ 67 «Прокоф'єва - Косівщина».

На кожному з вище зазначених маршрутів курсуватиме по 1-му автобусу з інтервалом руху раз на годину.

Режим роботи: з 7:00 до 17:00.

Загалом, з початку поточного тижня КП «Електроавтотранс» відновило рух комунального транспорту за восьми тролейбусними та чотирьма автобусними маршрутами, які обслуговують 18 тролейбусів та п’ять автобусів.