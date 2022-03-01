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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Відзавтра у Сумах збільшиться кількість комунального транспорту

Відзавтра, 1 квітня, КП «Електроавтотранс» відновлює роботу комунального транспорту ще за деякими маршрутами.

 
 
Рух транспорту відновлять за такими маршрутами (з низки причин схеми графіків руху частково змінені):
 
Тролейбуси: 
 
№ 5 обслуговуватимуть чотири тролейбуси з інтервалом руху 20 хвилин, які з 12-го мкрн слідуватимуть через пр-т М.  Лушпи - вул. Харківська - Будинок зв'язку - вул. Чорновола - при заїзді на вул. Роменська. 
 
Розвертатимуться на зупинці «Вул. Перемоги» (без заїзду на кінцеву зупинку маршруту);
 
№ 4 обслуговуватимуть два тролейбуси з інтервалом руху 30 хвилин, слідуватимуть за схемою «Школа № 1 - Центральний ринок -  пр-т Шевченка - Залізничний вокзал - вул. Троїцька - Центральний ринок - Школа № 1». 
 
Автобуси: 
№ 57 А «Баранівка - Центр»;
№ 67 «Прокоф'єва - Косівщина». 
 
На кожному з вище зазначених  маршрутів курсуватиме по 1-му автобусу з інтервалом руху раз на годину.
 
Режим роботи: з 7:00 до 17:00.
 
Загалом, з початку поточного тижня КП «Електроавтотранс» відновило рух комунального транспорту за восьми тролейбусними та чотирьма автобусними маршрутами, які обслуговують 18 тролейбусів та п’ять автобусів.
Общество
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