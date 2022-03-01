У Лебедині рятувальники врятувавшли житловий будинок 30 березня об 11:57 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення, про загоряння господарчої споруди по вул. Покровська у м. Лебедин.

На гасіння було направлено черговий караул 5-ї державної пожежно-рятувальної частини.

На момент прибуття підрозділів ДСНС, вогонь охопив покрівлю на площі до 30 кв. м, перекриття на площі до 24 кв. м та речі домашнього призначення. Існувала загроза поширення вогню на поруч розташований сусідський житловий будинок.

Об 12:07 загоряння локалізували, о 13:12 витративши на гасіння 5 т води, повністю ліквідували. За попередніми даними, припустима причина пожежі - порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей.

Головне управління Державної служби України

з надзвичайних ситуацій у Сумській області