У Лебедині рятувальники врятувавшли житловий будинок

На гасіння було направлено черговий караул 5-ї державної пожежно-рятувальної частини.
На момент прибуття підрозділів ДСНС, вогонь охопив покрівлю на площі до 30 кв. м, перекриття на площі до 24 кв. м та речі домашнього призначення. Існувала загроза поширення вогню на поруч розташований сусідський житловий будинок.
Об 12:07 загоряння локалізували, о 13:12 витративши на гасіння 5 т води, повністю ліквідували. За попередніми даними, припустима причина пожежі - порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей.
Головне управління Державної служби України
з надзвичайних ситуацій у Сумській області