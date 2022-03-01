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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 18:29913

На Сумщині дозволили торгувати алкоголем

Але лише на вихідних.

Відповідне розпорядження підписав голова Сумської обласної державної адміністрації – керівник обласної військової адміністрації Дмитро ЖИВИЦЬКИЙ.
 
З метою забезпечення громадської безпеки та порядку у Сумській області,  розпорядженням № 108-ОД від 30.03.2022 заборонено з 30 березня, окрім суботи та неділі, на території Сумської області торгівлю алкогольними напоями та речовинами, виробленими на спиртовій основі, до особливого розпорядження, але не пізніше, ніж на час дії правового режиму воєнного стану.
 
Окрім того, командири військових частин мають забезпечити контроль за недопущенням вживання підлеглими військовослужбовцями спиртних напоїв під час виконання обов’язків військової служби.
Общество
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