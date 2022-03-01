У Путивлі не працює сирена У зв’язку з тим, що вийшов з ладу двигун центральної сирени системи оповіщення, прохання орієнтуватися на повідомлення в мобільних додатках.

У зв’язку з тим, що вийшов з ладу двигун центральної сирени системи оповіщення, прохання орієнтуватися на повідомлення в мобільних додатках. Путивльська міська рада зверталася до Департаменту цивільного захисту населення Сумської обласної державної адміністрації з даного питання.

За інформацією Департаменту такого двигуна, на жаль, немає на складі, тому усунути недолік у найкоротший час поки що не маємо можливості.

НАПОЛЕГЛИВО просимо не ігнорувати повідомлення про оповіщення в мобільному додатку. Питання відновлення оповіщення в громаді вирішується всіма можливими засобами. Дякуємо за порозуміння.

Путивльска міськрада